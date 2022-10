Retter-Nachwuchs ist gut gestartet

Mosbach. Acht junge Menschen haben am 1. Oktober im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbands Mosbach ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin beziehungsweise zum Notfallsanitäter begonnen. Aktuell bildet der DRK-Rettungsdienst insgesamt 42 Frauen und Männer in diesem Beruf aus. Über die große Nachfrage nach einer Ausbildung beim DRK freut sich Präsident Gerhard Lauth. „Während in anderen Berufen leider Nachwuchsmangel herrscht, ist es ein gutes Signal, dass so viele junge Leute zum Roten Kreuz wollen. Das unterstreicht nicht nur die Attraktivität des DRK als Arbeitgeber, sondern ist auch ein Beweis dafür, dass für die Jugend Mitmenschlichkeit und Solidarität keine Fremdwörter sind.“

Nach einer Gesetzesänderung haben die Notfallsanitäter am Einsatzort seit Juli erweiterte Kompetenzen, denn sie dürfen nun auch selbstständig und eigenverantwortlich Medikamente verabreichen – nach Vorgabe der ärztlichen Verantwortlichen.

Bei den künftigen Rettern sind die entsprechenden Inhalte Teil der Ausbildung. Für diese Erweiterung der Kompetenzen setzte sich das Rote Kreuz schon länger ein. Dass das nun gelungen ist, darüber freut man sich beim Kreisverband Mosbach. „Nun können die Notfallsanitäter ihre Kompetenzen beweisen und mit dafür sorgen, dass Patienten schnell geholfen wird“, so Gerhard Lauth.

Der Kreisverband wünschte seinen neuen Auszubildenden einen erfolgreichen und guten Start. Wenige Tage davor feierten acht erfolgreiche Absolventen die Prüfung zum Notfallsanitäter.

Alle erhalten im Anschluss einen Vertrag als Notfallsanitäter im Rettungsdienst Neckar-Odenwald, den der DRK-Kreisverband Mosbach betreibt. Das Lernen ist damit noch nicht zu Ende: Viele der Absolventen planen schon weitere Ausbildungen, zum Beispiel zum Leitstellendisponenten oder zum Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.