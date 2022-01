Randaliert - dann in die Zelle

Daudenzell. Nach einem Polizeieinsatz in Daudenzell wurden zwei Männer wegen ihres Verhaltens in eine Revierzelle gebracht. Gegen 1.45 Uhr rief ein 23-Jähriger wegen einer Auseinandersetzung auf einer Party die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen und mit einem Beteiligten zu sprechen, mischten sich zwei 28- und 25-Jährige ein. Die beiden Männer verhielten sich aggressiv gegenüber der Polizei und einer der beiden ohrfeigte den 23-Jährigen. Aufgrund des Verhaltens der Pöbler wurden beide von den eingesetzten Polizeibeamten unter Gegenwehr zu Boden gebracht, geschlossen und schließlich in eine Zelle ins Polizeirevier gebracht.

