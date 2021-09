Mosbach. Zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr kam es am Dienstagabend in Mosbach-Waldstadt. Ein 28-Jähriger fuhr zusammen mit seiner vierjährigen Tochter gegen 18.30 Uhr ins Bergfeld. Das aufmerksame junge Mädchen hörte während der Fahrt ein Klopfen am Fahrzeug und teilte dies ihrem Vater mit. Dieser überprüfte daraufhin das Fahrzeug und bemerkte, dass alle fünf Radmuttern am linken Hinterreifen gelöst wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1