Haßmersheim. Eine bislang unbekannte Person löste vermutlich in der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, Radmuttern an einem Pkw in Haßmersheim. Der Halter des Audi A3 bemerkte eine Unwucht des linken vorderen Rades, als er in der Mittleren Straße losgefahren war. Als er in der Folge anhielt, stellte er fest, dass drei von vier Radmuttern bereits verloren gegangen waren. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

