Radmuttern an Fahrzeugen in Reichenbuch gelöst

Reichenbuch. Ein 38-Jähriger stellte fest, dass die Radmuttern an der Vorderachse seines Autos gelöst wurden, so der Polizeibericht. Des Weiteren wurden auch die Radmuttern an der Hinterachse des Autos seiner Ehefrau gelöst. Zwischen Freitag, 23. Dezember, 15 Uhr und Donnerstag, 29. Dezember, 7.45 Uhr wurden an einem Auto, das in der Straße Grasäcker in Reichenbuch geparkt war, die Radmuttern an der Vorderachse gelöst. An derselben Örtlichkeit wurden an einem weiteren Auto die Radmuttern der Hinterachse gelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1