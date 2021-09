Polizistin in Finger gebissen

Obrigheim. Eine stark alkoholisierte Frau wurde der Polizei Obrigheim am Montagabend gegen 21 Uhr gemeldet. Die 37-Jährige lag auf einer Wiese in der Nähe des Supermarkts und war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Sie sollte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dagegen wehrte sie sich jedoch und biss die Polizeibeamtin in den Finger. Nach ihrer Behandlung kommt auf die 37-Jährige nun noch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte zu.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren