Polizeibeamte mit Brecheisen angegriffen

Oberschefflenz. Zwei verletzte Polizeibeamte sind das Resultat eines Angriffs und einer Widerstandshandlung eines 61-Jährigen in Oberschefflenz. Am Montagabend, gegen 19.35 Uhr, befuhr der Mann mit seinem VW Passat die Hauptstraße in Mittelschefflenz. Zur gleichen Zeit befand sich eine Streifenwagenbesatzung in diesem Bereich. Die Polizeibeamten wollten den Mann mit seinem Fahrzeug anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen.

Der 61-Jährige missachtete jegliche Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn und versuchte vor den Polizisten zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt endete diese auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße. Der Mann versuchte in das dortige Haus zu flüchten, wurde jedoch von den Beamten daran gehindert.

Als ein Familienangehöriger sich einmischte und die polizeilichen Maßnahmen störte, gelang es dem 61-Jährigen, eine Tür im Hof zu öffnen und ein Brecheisen zu ergreifen. Mit diesem ging er auf die Polizisten los und schlug mit dem Werkzeug nach ihnen. Die Angriffe des Mannes mit dem Brecheisen konnten abgewehrt werden.

Hierbei kam einer der Beamten zu Fall. Da der Angreifer weiter die Beamten attackierte, drohte der am Boden liegende Beamte den Schusswaffengebrauch an, woraufhin der Mann das Brecheisen wegwarf. Der Mann war weiterhin aggressiv und bedrängte die verletzten Beamten, woraufhin diese den Schlagstock gegen den 61-Jährigen einsetzen mussten. Weitere hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Mann unter Anwendung von körperlicher Gewalt vorläufig fes. Die beiden Polizeibeamten wurden so schwer verletzt, dass sie ihren aktuellen und die folgenden Dienste nicht weiter fortsetzen konnten. pol