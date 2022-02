Polizei wurde fündig: Marihuanaplantage entdeckt

Neckarelz. Nachdem die Polizei zu einem Einsatz gerufen wurde, fanden die Beamten eine Marihuanaplantage in einer Wohnung in Mosbach. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, meldeten Anwohner, dass es aus einer Wohnung im Erlenweg lautes Geschrei gäbe und eine Frau geschlagen wird. Als die alarmierten Polizeibeamten die Wohnung betraten, trafen sie eine 18-jährige Frau und einen 18-jährigen Mann an. Zudem entdeckten sie in einem Raum eine Marihuanaplantage. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen der Auseinandersetzung der Beteiligten und des Anbaus der Marihuanapflanzen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1