Polizei nimmt Graffitisprayer fest

Mosbach. Am Bahnhof Mosbach wurde am Sonntagabend ein Graffitisprayer auf frischer Tat vorläufig festgenommen, so die Bundespolizeiinspektion Stuttgart in einer Mitteilung. Gegen 22 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG am Mosbacher Bahnhof offenbar zwei Männer, die einen Zug besprühten. Er kontaktierte daraufhin die Hotline der Bundespolizei, welche eine Streife alarmierte. Vor Ort konnte ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch Beamte der Landespolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die zweite Person flüchtete unerkannt. Die Schadenshöhe ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Beide Personen müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

