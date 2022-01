Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest

Mosbach. Seit Ende November 2021 beschäftigt sich die Kriminalpolizei Mosbach mit einer Serie von Einbrüchen im südlichen Neckar-Odenwald-Kreis. Bei insgesamt sechs Einbrüchen und einem Tankbetrug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Am Abend des 24. Januar wurden zwei 19-jährige Männer in Mosbach festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht die Taten, bei denen unter anderem am 7. Januar mit einem Gullydeckel das Schaufenster eines Juweliers in der Hauptstraße in Mosbach eingeschlagen wurde, begangen zu haben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kommen sie ebenfalls für einen versuchten Raub am Mittwoch, 19. Januar, gegen 18 Uhr, in Mosbach, Bereich Kesslergasse /Farbgasse in Betracht, bei dem sie versucht haben sollen, einer 61-jährigen Angestellten eines Goldankaufsgeschäftes deren mitgeführten Rucksack, unter Einsatz einer Pistole und Reizgas, gewaltsam zu entreißen. Beide Tatverdächtige wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, woraufhin die beiden Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1