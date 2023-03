Pizzabote in Mosbach mit Baseballschläger angegriffen

Mosbach. Ein bisher unbekannter Jugendlicher schlug am frühen Donnerstagmorgen in Mosbach einen Pizzaboten mit einem Baseballschläger. Der 47-Jährige lieferte gegen 1 Uhr eine bestellte Pizza und Getränke auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Nüstenbacher Straße aus. Hier erwarteten ihn bereits zwei männliche Jugendliche. Einer der beiden soll dann einen Baseballschläger gezogen und mit diesem dem Mann auf den Arm geschlagen haben. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen in verschiedene Richtungen.

