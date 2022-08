Pilot musste bei Mosbach notlanden

Mosbach. „Mittelschwere Verletzungen“ trug nach Angaben der Polizei ein 64-Jähriger bei einer Notlandung mit seinem Ultraleichtflugzeug am Dienstag bei Mosbach davon. Der Pilot musste aus bislang unbekannter Ursache kurz nach dem Start von einem Flugplatz notlanden.

Bei der Landung in einem Maisfeld überschlug sich das Fluggerät. Der 64-Jährige konnte sein Gefährt noch selbstständig verlassen. Er wurde durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

„Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden“, so die Polizei. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Kriminalkommissariat Mosbach haben die Ermittlungen aufgenommen.