Pfarrer-Familie verlässt Mosbach

Mosbach/Seckenheim. Die Entscheidung ist gefallen: Steffanie und Victor vom Hoff, derzeit noch Pfarrer in der evangelischen Mosbacher Stiftskirche, wechseln im September in die Erlöserkirche nach Seckenheim. In einem Gottesdienst ging es dort um die Wahl des neuen Pfarrerehepaars. Das Ergebnis fiel einstimmig aus. Nachdem sich Stefanie und Victor vom Hoff vor zwei Wochen in der Gemeinde vorgestellt hatten, legten sich die Wahlberechtigten jetzt auf das Ehepaar für die vakanten 1,5 Pfarrstellen fest.

Somit wird nach den Sommerferien die Familie mit vier Kindern ins Seckenheimer Pfarrhaus einziehen. Victor vom Hoff, vor 40 Jahren in Berlin geboren, war mehrere Monate in Israel und im Libanon, bevor er Theologie in Heidelberg studierte. Er lernte dort seine Frau kennen und zog 2006 an den Neckar.

Stefanie vom Hoff, in Durlach aufgewachsen, studierte Sozialpädagogik, war ein Jahr in England und in Hamburg, kam dann zur Theologie und war als Gemeindediakonin tätig. hat/sab

