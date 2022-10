Peta setzt eine Belohnung aus

Obrigheim/Stuttgart. Der Fall eines aus dem Neckar geretteten Hundes beschäftigt auch die Tierrechtsorganisation Peta. Zwei Passanten entdeckten am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr einen Hund im Neckar in Obrigheim (die FN berichteten). Das zum Fundzeitpunkt bereits völlig erschöpfte Tier war an einem Bootsanleger im Wasser angekettet und wohl mit Steinen beschwert worden. Ein alarmierter Beamter konnte den entkräfteten Hund vermutlich nur retten, weil er in den Fluss sprang und das Tier bis zum Eintreffen der Feuerwehr über der Wasseroberfläche hielt. Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die den Tierquäler überführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1