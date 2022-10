Peta setzt Belohnung aus

Obrigheim/Stuttgart. Der Fall eines aus dem Neckar geretteten Hundes beschäftigt auch die Tierrechtsorganisation Peta, so eine Mitteilung.

Hund im Fluss entdeckt

Zwei Passanten entdeckten am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr einen Hund im Neckar in Obrigheim (die FN berichteten). Das zum Fundzeitpunkt bereits völlig erschöpfte Tier war an einem Bootsanleger im Wasser angekettet und wohl mit Steinen beschwert worden. Ein alarmierter Beamter konnte den entkräfteten Hund vermutlich nur retten, weil er in den Fluss sprang und das Tier bis zum Eintreffen der Feuerwehr über der Wasseroberfläche hielt.

Der zitternde Hund wurde nach seiner Rettung zu einem Tierarzt gebracht. Aktuell befindet er sich in der Obhut des Veterinäramtes des Neckar-Odenwald-Kreises. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um einen sogenannten braunen Deutsch Kurzhaar. Die Polizei ermittelt und nimmt unter 06281/9040 sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen.

Zeugen gesucht

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die den Tierquäler überführen. Zeugen können sich telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden, auch anonym.

„Feige Tat“

„Es ist erschreckend, wie häufig grauenvolle Angriffe auf Hunde verübt werden. Diese Tat ist feige und für jeden Tierfreund schockierend. Wir setzen uns dafür ein, dass der oder die skrupellosen Täter schnellstmöglich überführt und hart bestraft werden. Ohne die aufmerksamen Zeugen und die Hilfe des mutigen Polizisten hätte der Hund nicht überlebt“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta.

„Fast täglich Fälle“

„Fast täglich verzeichnen wir Fälle, bei denen Tiere misshandelt werden. Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.