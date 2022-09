Mosbach. Sechs Kneipen und sechs Bands starten am Freitag, 9. September, ab 20.30 Uhr durch – Partystimmung und gute Musik garantiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frei nach dem Motto „1 Nacht, 6 Kneipen, 6 Bands“ startet die Mosbacher „KneipenKultTour“ wieder durch. Ein bisschen anders, aber doch altbekannt: Die diesjährige, bereits 22. Auflage der Partynacht fokussiert sich auf den Altstadtkern und nähere Umgebung. Mit dabei sind das Ludwig mit „Diggin’ Treasure“, das Brauhaus mit der Band „Syntax“, das Tante Gerda mit „Mit ohne Strom“, Der SevenClub der Alten Mälzerei mit den drei Stimmen von „Funcoustic“, das Bistro Kandelschuss mit „Bob ist Dein Onkel“ und das Little Afrika mit „Palito Aché Duo“. Einen Shuttlebus gibt es in diesem Jahr nicht. Alle Kneipen sind fußläufig erreichbar und versprechen großartige Musik bei noch großartigerer Stimmung.

Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei den beteiligten Kneipen und in der Tourist-Information. Ebenfalls gibt es in den beteiligten Kneipen am Abend der Veranstaltung Bändchen für zwölf Euro.