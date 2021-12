Asbach. Erneut entwendeten Unbekannte das Ortsschild des Teilorts Obrigheim-Asbach. Am Freitag oder am Samstag begaben sich die Täter zu dem Ortschild in der Bargener Straße und montierten dieses ab. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Dies stellt keine Lappalie dar, sondern ist eine Straftat die verfolgt und geahndet wird. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

