Online-Filmabend über das Ankommen

Neckar-Odenwald-Kreis. Als 2015 mehr als 800 000 Geflüchtete nach Deutschland kamen, waren Skepsis und Sorgen groß. Zugleich wurde mehr über die allein aus Syrien oder Afghanistan, aus Somalia, Eritrea oder dem Irak nach Deutschland kommenden jungen Männer geredet als mit ihnen – und da setzt der Onlinefilmabend „Wir sind jetzt hier - Geschichten über das Ankommen“ mit Filmemacher Niklas Schenck und einem Protagonisten an. Die veranstaltung findet im Rahmen der Mosbacher Interkulturellen Woche 2021 statt.

Sieben junge Männer erzählen in die Kamera vom Ankommen in Deutschland – von lustigen und beglückenden Momenten und von Momenten tiefster Verzweiflung, von Rassismus und von der Liebe. Ihre Geschichten erzählen viel darüber, was es auch in den nächsten Jahren noch braucht, damit Integration gelingt. Veranstalter der Online-Filmvorführung am 4. Oktober um 19.30 Uhr sind der Kirchenbezirk Mosbach und die Diakonie Neckar-Odenwald.

Anmelden kann man sich über die Homepage www.flumi-diakonie.de, per Mail an asyl@diakonie-nok.de oder telefonisch unter 06261/9299292. Die Zugangsdaten erhält man nach der Anmeldung.