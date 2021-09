Obrigheim: 31-Jähriger zu schnell unterwegs

Obrigheim. Aufgrund nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ist ein 31-Jähriger am Montagmorgen in Obrigheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann war gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 292 von Obrigheim kommend in Richtung Asbach unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Toyota Yaris nach rechts und prallte zunächst gegen einen neben ihm fahrenden Lkw und anschließend gegen die Schutzplanken.

An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Der Sachschaden am Lkw und an den Leitplankenelementen beziffert die Polizei auf 9000 Euro.

Der 31-Jährige und der 59-Jährige am Steuer des Lkw blieben unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2