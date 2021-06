Nina Blazon stellt ihren neuen Island-Roman „Das Wörterbuch des Windes“ am 7. Juli um 20 Uhr in der Mediathek Mosbach vor. Die Autorin hatte zunächst mit Jugendbüchern wie „Faunblut“ großen Erfolg. Nachdem sie 2018 in der Mediathek für Jugendliche gelesen hatte, fanden die Veranstalter sie so überzeugend, dass sie die Autorin mit ihrem neuen Roman auch einem erwachsenen Publikum vorstellen

...