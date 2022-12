Niedecken liest und spielt in Mosbach

Mosbach. Im März können sich die Musikfans auf „Niedecken singt und liest Bob Dylan“ freuen. Gemeinsam mit dem Pianisten Mike Herting präsentiert Wolfgang Niedecken ein kurzweiliges Storyteller-Programm, bei dem sowohl Dylan- wie auch BAP-Fans auf ihre Kosten kommen werden. Am Montag, 27. März, ist dieses literarisch-musikalische Special rund um Dylan, Niedecken und BAP um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei zu erleben. Kaum ein anderer deutscher Musiker hat eine solche Nähe zu Bob Dylan wie Wolfgang Niedecken. Sowohl mit seiner Band BAP als auch als Solomusiker hat er sich immer wieder mit dem Werk Bob Dylans auseinandergesetzt.

2017 machte sich Niedecken im Auftrag des TV Senders ARTE zu einer Reise auf den Spuren von Bob Dylan auf. Aus den Eindrücken dieser Reise entstand das im März 2021 erschienene Buch „Bob Dylan“. Aus diesem Buch liest Niedecken ausgewählte Passagen vor und spielt die entsprechenden passenden Lieder dazu. (Bild: Tina Niedecken)

© tina niedecken