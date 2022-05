„Nichts Schöneres, als Menschen zu helfen“

Auerbach. Wie glücklich die Auerbacher sind, dass die ehemalige Raiffeisenbank-Filiale wieder mit Leben gefüllt ist, zeigte sich in dem großen Besucherstrom bei der offiziellen Einweihung des mobilen Pflegedienstes „Hand in Hand“, der hier in fünf Monaten seinen sechsten Standort im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis eröffnet hat. Natürlich spielt dabei auch die Branchenart eine große Rolle, denn so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu dürfen, ist vermutlich der Wunsch der meisten Senioren.

Firmenchef Mazlum Oktay brachte es in der Vorstellung der Firmenphilosophie mit einer Geschichte aus dem Alltag des Pflegedienstes auf den Punkt: „Sollten wir die Menschen nicht selbst entscheiden lassen, wenn Sie es noch können? Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu beraten und bessere Möglichkeiten und Hilfsmittel aufzuzeigen. Ob sie es dann annehmen oder nicht, sollte aber jeder selbst entscheiden können.“ Und er kam zu dem Schluss: „Ist es nicht schön, Menschen zu helfen und dabei seiner Arbeit nachzugehen? Wenn Sie mich fragen, gibt es nichts Schöneres“, dazu kommt noch, dass es sein insgesamt rund 200-köpfiges Team gerne macht und nicht als Job, sondern als Berufung ansieht.

Mazlum Oktay ging noch kurz auf die Pandemiezeit ein, die sein Team an eine Belastungsgrenze gebracht habe, weil Liebe und Zuwendung nur schwer ausgedrückt werden konnten, bevor er die Auerbacher Pflegedienstleiterin Carmen Nechwatal-Ludwig vorstellte und ihr für die intensive fünfmonatige Vorbereitungszeit dankte. Er dankte allen die zum Gelingen beigetragen haben.

Angebot abgerundet

Bürgermeister Marco Eckl freute sich, dass die Eröffnung des Hand-in-Hand-Pflegedienstes das Seniorenangebot der Gemeinde Elztal mit Altenheim und Tagespflege perfekt abrundet. Er wünschte den Mitarbeitern unter Carmen Nechwatal-Ludwig ausschließlich zufriedene Kunden und Mazlum Oktay ebenso zufriedene Mitarbeiter. Kai Malcher von der Raiffeisenbank Elztal lobte den menschlich und fachlich fundierten Pflegedienst, mit dem man Hand in Hand einen langen Weg gehen wolle, damit das Gebäude weiter mit Leben gefüllt bleibt. Dieser allgemeine Wunsch wurde mit dem Segensgebet von Pfarrer Michael Gartner besiegelt, bevor die Pflegedienstleitung zum gemütlichen Miteinander zu Kaffee und Kuchen, guten Gesprächen und Besichtigung der Räumlichkeiten einlud. L.M.