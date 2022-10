Neunjähriger bei Obrigheim von Auto erfasst

Obrigheim. Ein neunjähriger Junge wurde am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Obrigheim verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Hauptstraße.

In Höhe des Hauses mit der Nummer 22 hatte ein weißer Lieferwagen ordnungswidrig auf dem Gehweg geparkt. Der Neunjährige versuchte, hinter diesem die Hauptstraße zu überqueren und betrat die Fahrbahn.

Eine Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste mit ihrem Wagen den Jungen. Im Verlauf des Unfallgeschehens fuhr der Lieferwagen in unbekannte Richtung davon.

Das Polizeirevier Mosbach nimmt Hinweise zum Unfallhergang und speziell zum Lieferwagen und dessen Fahrer unter Telefon 06261/8090 entgegen.

