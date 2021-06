Nährstoffe für die Wachstumsphase

Normalerweise düngen Landwirte ihre Felder im Frühjahr oder im Herbst. Frieder Blum hat eine Möglichkeit gefunden, seinen Acker mitten in der Wachstumsphase mit Nährstoffen zu versorgen.

Sennfeld/Schefflenz. Mit einer neuen Methode kann Landwirt Frieder Blum Gärreste aus einer Biogasanlage auch dann auf dem Feld ausbringen, wenn die Pflanzen schon gewachsen sind. So kann er die Pflanzen dann mit Nährstoffen versorgen, wenn sie diese besonders benötigen. Blum baut auf einem Acker nahe Schefflenz die Energiepflanze Donau-Silphie an. Gut eine dreiviertel Stunde war er am Mittwochvormittag damit beschäftigt, sein zwei Hektar großes Donau-Silphie-Feld zu düngen. Zwei Güllefässer voller Gärreste aus der Biogasanlage Großeicholzheim brachte er mit einem Fahrzeug der Güllegemeinschaft Neckar-Odenwald aus, die zu den Maschinenringen Odenwald-Bauland und Mosbach gehört. Dazu benötigte er ungefähr eine halbe Stunde sowie eine weitere Viertelstunde, um das zweite volle Fass in Großeicholzheim zu holen.

Normalerweise bringen Landwirte Gülle oder Gärreste aus Biogasanlagen im Frühjahr und Herbst aus, dann, wenn die Pflanzen noch nicht gewachsen oder schon geerntet sind. Denn beim Düngen im stehenden Bestand würden die schweren Fahrzeuge die Pflanzen zu sehr beschädigen. Der Sennfelder Landwirt Frieder Blum düngt sein Feld mit der Energiepflanze Donau-Silphie auch jetzt noch, wo die Pflanzen schon kniehoch gewachsen sind. So erhalten sie die Nährstoffe genau dann, wenn sie diese benötigen, nämlich in Zeiten ihres verstärkten Wachstums. Bis zum Herbst werden die Pflanzen eine Höhe von zwei bis drei Meter erreicht haben.

Neue Methode gefunden

Dass das Düngen jetzt noch möglich ist, ohne dass die Pflanzen zu Schaden kommen, verdankt der 30-jährige Landwirt einer neuen Methode. So hat er die Energiepflanzen in Reihen mit einem Abstand von 75 Zentimeter angebaut. Seinen Traktor hat er mit schmaleren Reifen ausgestattet, nämlich mit 40 statt 65 Zentimeter Breite. So passen genau drei Reihen unter seine Maschine. Beim Ausbringen der Gärreste ist Vorsicht und Konzentration angesagt. Denn Blum muss das Fahrzeug auf dem leicht abschüssigen Acker genau in der Spur halten.

Die Energiepflanze Donau-Silphie stammt aus Nordamerika. Sie erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 3,50 Meter und blüht gelb, ähnlich wie eine Sonnenblume. Im ersten Jahr nach der Aussaat wächst die Pflanze nur kniehoch. Deshalb säen Landwirte sie als Untersaat in Mais. Blum sieht in Donau-Silphie eine gute Ergänzung zum Mais als Energiepflanze. Sie kommt mit wärmeren Temperaturen sehr gut zurecht und muss nicht gespritzt werden.

Verzicht auf Chemie

Blum hat einen Dienstleister damit beauftragt, maschinell das Unkraut herauszuhacken. Er verzichtet also ganz auf Chemie. Der Landwirt geht davon aus, dass er die Pflanzenkultur mindestens zehn Jahre lang nutzen kann, möglicherweise sogar deutlich länger. Die geernteten Pflanzen werden in der Biogasanlage in Großeicholzheim verwertet, von wo Blum die Gärreste zur Düngung des Feldes erhält. Somit schließt sich der Kreis einer nachhaltigen Form, erneuerbare Energie zu gewinnen.

