Musikalisches Angebot

Mosbach. Nach einjähriger coronabedingter Pause soll die Reihe „Gutleutmusik um 3“ dieses Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. „Gutleutmusik um 3“ - das bedeutet an jedem letzten Sonntag der Monate Mai bis September jeweils ab 15 Uhr eine halbe Stunde Musik in der spätgotischen „Gutleutkapelle“ am Mosbacher Friedhof.

Breites Angebot

Folgende Musiker und Ensembles werden erwartet: Am 29. Mai „La Follia“, hinter diesem Ensemble-Namen stehen Kjell Pauling (Blockflöten) und Eva Binder (Violoncello), die Musik von Telemann, Blavet oder Corelli spielen werden.

„high five“ nennt sich das Streichquintett, das am 26. Juni an der Reihe ist. Lukas Knapp, Annelies Lukas, Pia Geimer, Volker Daub und Bernard Lukas musizieren Mozarts Quintett in c-moll. „Stimme a capella“ heißt das ungewöhnliche Programm, mit dem die Mezzosopranistin Hanna Roos am 31. Juli kommt und in dem sie auf jegliche Instrumentalbegleitung verzichtet.

Harfenistin und Gitarrist

Die Harfenistin Bettina Linck, die vor fünf Jahren schon einmal in der Gutleutmusik zu Gast war, spielt am 28. August auf ihrer großen Pedalharfe. (Das auf dem Programm-Flyer angekündigte Bläserquintett „Cinque colori“ musste aufs nächste Jahr verlegt werden.) Den Abschluss macht am 25. September der Gitarrist Stefan Barcsay mit seinem Programm „Wirf deine Angst in die Luft“, der Musik rund um ein Gedicht von Rose Ausländer spielt.