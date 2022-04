Musik auf Marimbas in der Alten Mälzerei in Mosbach

Mosbach. Das letzte der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ der laufenden Saison findet Am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei statt. Katarzyna Mycka und Conrado Moya spielen auf zwei Marimbas Musik von Astor Piazzolla, Maurice Ravel und anderen, sowie nach der Pause Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ in einer eigenen Bearbeitung.

Katarzyna Mycka, die schon vor einigen Jahren zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn in der Alten Mälzerei zu Gast war, ist eine international bekannte Marimba-Spielerin. Sie ist Professorin für ihr Instrument an der Musikhochschule Gdansk (Danzig). Conrado Moya ist Absolvent ihrer Marimba-Akademie.

Karten für das Konzert gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten und an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet. Eine Konzerteinführung findet nicht statt.

