Motorradfahrer tödlich verunglückt

Aglasterhausen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer, aus Aglasterhausen stammend, überholte am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr auf der L 590 von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen zunächst einen Pkw. Danach scherte er mit seinem Motorrad Kawasaki hinter einem Linienbus ein, um diesen gleich anschließend auch zu überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer aus Haßmersheim. Der Kradlenker wurde über den Pkw geschleudert und prallte auf die Fahrbahn. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Im Linienbus blieben die Fahrgäste und der Fahrer unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Ein Unfallgutachter wurde für die Ermittlungen hinzugezogen.

