Motorradfahrer schwer verletzt

Binau. Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstag bei einem Unfall auf der B 37 bei Binau schwer verletzt. Ein Autofahrer, aus Richtung Mosbach kommend, wollte gegen 17 Uhr nach links in einen Feldweg abbiegen. Dies hatte er auch rechtzeitig mittels Blinken angekündigt. Ihm folgten zwei weitere Pkw, die die Situation richtig einschätzten und ihre Geschwindigkeit verlangsamten. Zwei nachfolgende Motorradfahrer hatten das Verkehrsgeschehen offensichtlich falsch bewertet und wollten die Pkw-Kolonne überholen, so die Polizei. Als der 54-Jährige den abbiegenden Pkw erkannte, bremste er seine Suzuki stark ab. Der nachfolgende 58-jährige Lenker einer Honda erkannte diesen Bremsvorgang zu spät. Er versuchte zwar noch mit seinem Krad rechts an dem 54-Jährigen vorbeizufahren, streifte dabei jedoch dessen Fahrzeug. In der Folge stürzten beide Biker, wobei sich der 54-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Motorrädern entstanden rund 5000 Euro Schaden. Das abbiegende Auto wurde ebenfalls leicht beschädigt, da dieses von der auf der Straße rutschenden Honda gestreift wurde.

