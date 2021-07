Motorradfahrer schwer verletzt

Mosbach. Ohne auf die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrads zu achten, fuhr ein 74-jähriger Toyota-Fahrer nach Angaben der Polizei am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, von Diedesheim aus kommend auf die Bundesstraße 37. Es kam zur Kollision, durch die der 54-jährige Zweiradfahrer auf die Straße stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses später jedoch wieder verlassen. Der Toyota und das Yamaha-Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

