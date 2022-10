Billigheim. In ein Krankenhaus musste ein 57 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall am Sonntag, kurz nach 16:30 Uhr, in Billigheim gebracht werden. Der Mann verlor auf der Straße am Boxhof vermutlich aufgrund von Rollsplitt die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und schlitterte in einen Graben. Er wurde mit aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad der Marke Triumph entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

