„Mother’s Finest“ gastieren

Mosbach. Seit 50 Jahren gibt es die legendäre Band „Mother’s Finest“ schon. In den vergangenen Jahren wurden sie auf großartigen Tourneen begeistert gefeiert. Eigentlich wollten sie 2020 anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens wieder unterwegs sein, doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Aber in diesem Frühjahr, am Sonntag, 8. Mai, sind sie um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei live zu erleben. Karten für dieses Konzert gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de, Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

