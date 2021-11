„Moskauer Hunde“ mit Max Uthoff

Mosbach. Max Uthoff gastiert am Freitag, 19. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Alten Mälzerei mit „Moskauer Hunde“. Die Veranstaltung findet nach den derzeit geltenden Hygienevorschriften statt. 2G, das bedeutet, Einlass nur für Geimpfte und Genesene. Wir halten darüber hinaus größtmögliche Abstände ein. Maskenpflicht gilt nicht am Platz. Der Träger unzähliger Preise, unter anderem dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayrischen und Deutschen Kabarettpreis kommt mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Moskauer Hunde“ nach Mosbach.

