„Mosbacher Klassische Konzerte“

Mosbach. Die Konzertsaison 2022/23 der „Mosbacher Klassischen Konzerte“ in der Alten Mälzerei wird am Dienstag, 25. Oktober, 20 Uhr, von dem französischen Duo „Les inAttendus“ („Die Unerwarteten“) eröffnet. Das Duo spielt mit Viola da gamba und Akkordeon ein Programm mit italienischer Barockmusik, unter anderem von Corelli und Vivaldi (Teile aus den „Vier Jahreszeiten“). Von 19.15 bis 19.30 Uhr findet im Kleinen Saal eine Konzerteinführung statt. Karten gibt es bei der Tourist Information Mosbach, über Reservix sowie an der Abendkasse, weitere Infos unter www.konzertgemeinde-mosbach.de. Bild: Igor Studio

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1