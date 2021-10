Mosbach: Vermisste Mädchen in Böblingen gefunden

Mosbach. Aus dem Raum Mosbach waren am Dienstag zwei 15-jährige Mädchen vermisst worden. Die beiden hatten gemeinsam gegen 14.30 Uhr die Schule verlassen und wanre anschließend nicht nach Hause zurückgekehrt. Gegen 19 Uhr informierte das Polizeipräsidium Heilbronn die Öffentlichkeit und bat um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Mädchen. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Böblingen traf die beiden Vermissten am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Raum Böblingen an. Sie waren wohlauf und wurden nach Mosbach zurückgebracht.

