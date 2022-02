Mosbach: David Kebekus gibt ein Gastspiel am 4. März

Mosbach. David Kebekus kommt am Freitag, 4. März, mit seinem Solo-Programm „überragend“ in das fideljo, das Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich ist ab 19.30 Uhr.

Stand-Up nach amerikanischem Vorbild – Dinge, die David überragend findet, sind speziell bis manchmal sehr heikel. Aber präsentiert aus einer Perspektive, aus der man dann doch drüber lachen muss. Überraschend anders zeigt Kebekus in seinem zweiten Programm, wie interessante Comedy funktionieren kann. Über große Theorien bis zu den kleinen Kämpfen des Alltags. Mit seiner angenehm ruhigen Art präsentiert er unaufgeregt auch gern heftige Aussagen. Ein Mikro und viele persönliche Geschichten. „Wenn ich eine neue, interessante Perspektive gefunden habe, suche ich gute Pointen dazu, breche das Thema auf seine Essenz herunter und beleuchte alle Seiten mit möglichst vielen weiteren Witzen. Dann geht’s zum nächsten Thema. Das machen wir den ganzen Abend, zwischendurch gibt es eine Pause. Hinterher eine Zugabe. Ich suche mir nur Themen, über die es nicht schon 8000 Witze gibt.“