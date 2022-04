„Mosbach blüht“ lautet das Motto zum Jubiläum

Mosbach. Bunte Blumenbanner in der Fußgängerzone, farbenfroh bepflanzte „Ostereier“ und Beete, Schaufensterausstellung mit Impressionen der LGS, Veranstaltungen und Feste im Park rufen Erinnerungen an die Landesgartenschau im Jahre 1997 wach. Oberbürgermeister Michal Jann, Mosbach Aktiv-Vorsitzender Holger Schwing sowie Wirtschaftsförderer Fabian Weiß mit Kollegin Judith Zimmermann trafen sich auf dem Marktplatz zur „Abnahme“ der bunten Pflanzungen.

Fröhlich bunte Pflanzenbeete bringen pünktlich zum Frühlingsbeginn Farbe in die Mosbacher Innenstadt. Die Pflanzkugeln zeigen sich im Frühlingslook und vermitteln Osterstimmung in der historischen Altstadt. Mit den farbenfrohen Blumenbannern in den Straßen und Gassen begrüßen zudem typische Frühlingsblüher Besucher und Kunden zum gemütlichen Einkaufsbummel und machen dem tristen Wintergrau den Garaus. Die Blumenaufnahmen, die in der gesamten Fußgängerzone hängen, stammen vom Mosbacher Fotografen Thomas Kottal.

Erinnerungen zu finden

Dies alles ist eine Erinnerung an die Landesgartenschau vor 25 Jahren in Mosbach. „Mosbach blüht“ nicht nur im ehemaligen Landesgartenschaugelände, sondern auch in der Innenstadt, dem Herz der Großen Kreisstadt Mosbach. In den kommenden Sommermonaten werden Erinnerungen an 1997 in den Schaufenstern der Fachgeschäfte zu finden sein, ob Bilder oder Filmausschnitte. In Kooperation mit dem Mosbacher Filmamateurclub (MOFAC) und der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv ergibt sich damit ein schönes Remake vergangener Zeiten und vielleicht ein Wiederfinden schöner Erinnerungen. Im Park selbst präsentiert sich das Jubiläum ebenfalls in voller Farb- und Lichterpracht. Am 31. Juli wird die grüne Oase durch fröhliches Kinderlachen beim SpielBlüten-Spielefest belebt.

Auch für Erwachsene wird am 27. August einiges geboten – das dann stattfindende Lichterfest wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Stadtpark Mosbach ausgerichtet und lässt den Park erstrahlen.