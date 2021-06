Mitglieder erhalten 3,6 Prozent Dividende

Mosbach. Im vergangenen Jahr hatten die Vorstände der Volksbank Mosbach, Holger Engelhardt und Marco Garcia, noch große Hoffnung, die 300 Vertreter der Volksbank Mosbach 2021 wieder in der Alten Mälzerei in Mosbach begrüßen zu dürfen. Doch das war angesichts der Pandemielage nicht möglich, so dass man wieder auf das bewährte digitale Format vom Vorjahr zurückgriff.

Holger Engelhardt und Marco Garcia freuten sich über die rege Teilnahme und das große Interesse der Vertreter an ihrer Volksbank. Die virtuelle Vertreterversammlung war benutzerfreundlich in zwei Phasen aufgeteilt. In der mehrtägigen Informationsphase konnte das Gremium flexibel und nach eigenem zeitlichen Ermessen alle Inhalte abrufen, prüfen und Fragen stellen. Anschließend stimmten die Vertreter in der sogenannten Beschlussphase über die entsprechenden Tagesordnungspunkte ab. Die Ergebnisse wurden zum Abschluss der mehrtägigen Versammlung in einem abgesicherten Vertreter-Datenraum veröffentlicht.

Im Speziellen informierte die Volksbank Mosbach über Wachstum, Gewinn und Risiken des abgelaufenen Geschäftsjahrs (die FN berichteten). Dem spürbar zurückgehenden Zinsertrag aufgrund der anhaltenden Zinspolitik der Europäischen Zentralbank begegnete man durch den Ausbau der Provisionserträge und durch ein konsequentes Kostenmanagement. Deutlich günstiger als erwartet sei die Entwicklung der Kreditausfälle verlaufen, berichtete die Bank.

Hilfsprogramme zeigtenWirkung

An dieser Stelle hätten die Corona-Hilfsprogramme, die man schnell und unbürokratisch den Kunden vermittelt habe, sowie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht geholfen. Mit dieser soliden Entwicklung ist die Volksbank Mosbach im Hinblick auf die schwierigen und teilweise unvorhersehbaren Bedingungen des Jahres 2020 sehr zufrieden. Das vergangene Geschäftsjahr habe somit mit einem ähnlichen guten Ergebnis wie im Vorjahr beschlossen werden können.

Engelhardt und Garcia freuten sich, trotz aller widriger Umstände für das vergangene Geschäftsjahr wieder eine Dividende an die Mitglieder ausschütten zu können. Da pandemiebedingt die Europäische Zentralbank (EZB) und die für die Volksbank Mosbach zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) ein Ausschüttungsverbot für Dividenden bis Ende 2020 verhängt hatten, wurde mit mehrheitlicher Zustimmung der Vertreterversammlung 2020 im vergangenen Jahr auf eine Ausschüttung verzichtet. Der vorgesehene Betrag wurde jedoch auf 2021 vorgetragen.

Somit wurde nun über die Verwendung des gesamten, als Dividende für 2019 vorgesehenen Betrags und über die Dividende 2020 neu abgestimmt. Durch diese taktische Entscheidung konnte die Volksbank ihren Mitgliedern eine Dividende von 3,6 Prozent auszahlen.

Zum Abschluss der Versammlung wurden Dr. Thomas Ulmer und Edgar Kunzmann als langjährige Aufsichtsratsmitglieder mit einem großen Dankeschön verabschiedet, eine persönliche Verabschiedung soll folgen. Neu in den Aufsichtsrat der Bank wurde Professorin Dr. Gabi Jeck-Schlottmann mit großer Mehrheit gewählt.

Insgesamt sieht man in der Volksbank Mosbach positiv in die Zukunft und hofft, im nächsten Jahr den Vertretern wieder persönlich Rechenschaft ablegen zu können.