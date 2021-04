Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Neckarzimmern. Ohne auf den Gegenverkehr zu achten, bog eine 19-jährige Renault-Fahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, von der Bundesstraße bei Neckarzimmern nach links in die Luttenbachtalstraße ab. Noch im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 29-Jährigen, der von Neckarzimmern in Richtung Mosbach fuhr. Der Aufprall war so heftig, dass die Frau und die beiden Insassen des Fiat verletzt wurden. Die 19-Jährige sowie der Fahrer des Fiat wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Der Mitfahrer des 29-Jährigen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

