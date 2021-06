Mindestens fünf Autos zerkratzt

Mosbach. Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Pkw in Mosbach, teilte die Polizei mit. Die Täter begaben sich in die Straße „Im Bauernbrunnen“ und zerkratzten zwischen 18 Uhr und 8 Uhr am Folgetag mindestens fünf geparkte Autos.

AdUnit urban-intext1

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag war es im Bereich der Straße „Unterm Hamberg“ und dem Hammerweg zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Hier wurde ebenfalls an fünf Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.