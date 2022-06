Mehrere Verletzte nach Kollision

Schefflenz. Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge am Mittwochnachmittag bei Schefflenz wurden mehrere Personen, auch Kinder, verletzt. Die Fahrerin eines Seat Ibiza war nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 526 von Oberschefflenz in Richtung Mittelschefflenz unterwegs. In der Verlängerung einer leichten Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Ibiza kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Tarraco eines 46-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Kinder ins Krankenhaus gebracht

Die Insassen des Ibiza, darunter drei Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei Kinder wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden von rund 50 000 Euro. Beide Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol