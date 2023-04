Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Billigheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet nach Angaben der Polizei am Sonntag, 16. April, kurz nach 3 Uhr eine Garage an einem Einfamilienhaus in Billigheim in der Straße „Mittlere Wanne“ in Brand.

Das Feuer breitete sich auf das angebaute Wohngebäude aus. Glücklicherweise konnten beide Bewohner des Hauses das Gebäude unverletzt verlassen. Sie wurden durch einen aufmerksamen Nachbarn, der das Feuer entdeckte, gewarnt. Nach Angaben der Polizei wurde das Wohnhaus durch das Feuer unbewohnbar. Der Sachschaden am Gebäude lässt sich momentan noch nicht genau beziffern. Er wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 60 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Heilbronn durchgeführt. Zeugen mit Hinweisen sollen sich unter Telefon 07131/104 4444 melden.