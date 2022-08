Schwarzach. Einen Ermittlungserfolg verzeichnete der Polizeiposten Aglasterhausen, nachdem drei Tätern mehrere Einbrüche in Sportheime nachgewiesen werden konnten. Die Tätergruppierung konnte noch mit weiteren Straftaten im Revierbereich Mosbach in Verbindung gebracht werden. So konnte den 13, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen unter anderem eine Brandstiftung zugeordnet werden. Die jungen Männer müssen nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

