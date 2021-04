Mosbach. Treffpunkte der sogenannten Poser- und Tuningszene in Mosbach und Obrigheim wurden am Samstag, zwischen 18 und 24 Uhr durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Mosbach kontrolliert. Neben Verwarnungen mussten drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gefertigt werden, da die zumeist jungen Männer ihre Fahrzeuge in Betrieb genommen haben, obwohl deren Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen erloschen war. Zwei Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs und werden ebenfalls angezeigt, so die Polizei. Auf einem Parkplatz in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks in Obrigheim trafen sich mehrere junge Menschen mit ihren Fahrzeugen. Da dort die derzeit geltenden Abstands- und Kontaktregeln nicht eingehalten wurden, mussten durch die Polizei Platzverweise erteilt und Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung gefertigt werden.

