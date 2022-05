Mehrere Anzeigen gegen 30-Jährigen

Mosbach. Um eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzunehmen, fuhr ein Polizeistreife des Reviers Mosbach am Sonntagmorgen in die Neckarelzer Industriestraße. Ein 30-Jähriger soll dort ein 18-Jährige an den Haaren gezogen und diese sowie eine 47-jährige Frau beleidigt und bedroht haben. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamte fest, dass der 30-Jährige weiterhin aggressiv war und gegen das Auto der 47-Jährigen trat, so die Polizei. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der 30-Jährige nach Alkohol roch und mit seinem Opel alkoholisiert an den Ereignisort gefahren war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten und sieht nun nicht nur einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2