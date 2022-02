Mehrarbeit durch Pandemie

Mosbach. „Es klingelt einfach immer häufiger das Telefon in der Leitstelle“, weiß Michael Kiefner, Abteilungsleiter für den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mosbach zu berichten. Dabei meint er Anrufe, welche nicht etwa die dorthin gehörenden Notrufe betreffen, sondern solche, wo Menschen hilf- und ratlos um Auskünfte rund um die Pandemie bitten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wo muss ich hin, um einen PCR-Test zu bekommen? Wie sind die Bedingungen der Quarantäne? Wo gibt es aktuell Impfmöglichkeiten?“ Solche und andere Fragen mehr, die dort an der falschen Stelle sind, tauchen immer wieder auf. Da aber die Leitungen für Notrufe immer verfügbar bleiben und bedient werden müssen, hat man nun die Besetzung mit einer weiteren Disponentenstelle aufgestockt.

Regulär taten bisher zwei Disponenten pro Schicht in der Integrierten Leitstelle an der DRK-Rettungswache in der Sulzbacher Straße ihren Dienst. Nun sind es tagsüber drei. „Wir fangen dies durch eigenes, dafür entsprechend fortgebildetes Personal auf“, erklärt Robin Bracht, Leiter der Intergrierten Leitstelle. Jährlich bilde man im Schnitt zwei Mitarbeiter dafür aus. Als Praxisanleiter fungieren dafür Maikel Hartmann, Thomas Zemelka, Jonas Barginde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir sind froh, dass die Stellenaufstockung zusammen mit den Kostenträgern so schnell umzusetzen war“, ist Michael Kiefner erleichtert. Zusammen mit dem Landkreis und den Sozialkassen sei es gelungen, die Versorgungsqualität auch bei den nun erhöhten Anforderungen zu erhalten. So seien auch Kosten für die Einrichtung eines weiteren Arbeitsplatz geschultert worden und die Umsetzung konnte bereits zum 1. Januar des Jahres erfolgen. Angesichts auch in Zukunft weiter steigender Anforderungen unabhängig von der Pandemie laufen aber bereits Planungen für einen Leitstellenneubau.

„Sehr zufrieden mit dem Ergebnis“ zeigt sich auch DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek. „Das Funktionieren und die Stabilität der Integrierten Leitstelle ist unerlässlich für die Sicherheit der Menschen im Landkreis. Dafür leistet die zusätzliche Disponentenstelle einen wichtigen Beitrag“, so Blaschek. Letztlich habe sich der wachsende Bedarf dafür schon vor der Pandemie abgezeichnet.