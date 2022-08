Mann starb bei Unfall bei Hüffenhardt

Hüffenhardt. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 530 bei Hüffenhardt starb ein Mann noch an der Unfallstelle. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Ackerschlepper einen abschüssigen Feldweg in Richtung der Landesstraße 530. Hierbei kam es vermutlich zu einer Verkettung unglücklicher Umstände, woraufhin der Mann die Kontrolle über sein Gefährt verlor, so die Polizei. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb schlussendlich auf der Fahrbahn der Landesstraße liegen. Der 79-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landesstraße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1