Mann hält Beamte auf Trab

Mosbach. Ein 37-Jähriger hielt die Beamten am Samstagvormittag in Mosbach auf Trab. Der Mann befand sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Zwischen 10.35 und 12 Uhr gingen mehrere Meldungen zu dem Mann beim Polizeirevier Mosbach ein. So soll er unter anderem gegen 11.45 Uhr auf der Eisenbahnstraße mehrere Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen haben. Der 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Hierbei griff er zwei Polizisten an, die leicht verletzt wurden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, die gesehen haben, wie der Mann die Autos in der Eisenbahnstraße anhielt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, entgegen.

