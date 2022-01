Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille am Steuer

Dallau. Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Mittwochmittag mitgeteilt, dass vor ihm auf der Bundesstraße 27 von Dallau in Richtung Buchen ein Lkw Schlangenlinien fährt. Nach der Abzweigung in Richtung Auerbach geriet der Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn und es kam nach Angaben der Polizei zweimal beinahe zur Kollision mit dem Gegenverkehr. Dies wiederholte sich auch in Rittersbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von einer in der Nähe befindlichen Streife wurde der 56-jährige Lkw-Fahrer kontrolliert. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes ergab einen Alkoholwert von mehr als 2,5 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsteilnehmer, die im genannten Zeitraum von dem Lkw-Fahrer gefährdet wurden, sollen sich mit der Verkehrspolizei Mosbach, Telefon 06261/8090, in Verbindung setzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2