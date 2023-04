Linienbus kippte in Auerbach auf eine Wiese

Elztal-Auerbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte am Dienstagmorgen ein Linienbus An der Au in Elztal-Auerbach in Richtung der Bundesstraße 27 auf eine Wiese. Der Linienbus war gegen 7.50 Uhr von Auerbach kommend in Richtung B27 unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, über den dortigen Hang fuhr und umkippte. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus nur mit dem Fahrer besetzt, welcher leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.