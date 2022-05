Liederabend zu David Bowie

Mosbach. Eine Expedition zu David Bowie: Die Badische Landesbühne präsentiert die Inszenierung von Alexander Schilling am 10. Mai um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei. „Believing the strangest things“: Ein abgestürztes Raumschiff auf einer Mülldeponie in Nordbaden – eine Person klettert wohlbehalten aus den Trümmern und verschwindet! Ein Expeditionstrupp aus Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Musikern beginnt sofort, das Wrack und seine Geheimnisse zu erkunden. Auf der Suche nach dem Kommandanten des Flugobjekts treffen sie auf Major Tom, Ziggy Stardust, The Thin White Duke und viele andere schillernde Gestalten. Schnell wird klar, dass es sich hier um die Raumkapsel des Verwandlungskünstlers und Musikstars David Bowie handelt, denn dieser ist schließlich immer wieder abgetaucht nur um sich als eine andere Kunstfigur wieder neu zu erfinden.

So ergeht es auch der Truppe, die Regisseur Alexander Schilling in seinem Liederabend „Loving the Alien“ auf eine Expedition ins Leben und zu den Songs des britischen Ausnahmekünstlers schickt.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Einlass ab 18:30 Uhr.

